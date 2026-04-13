Il codice di sangue della Società Foggiana | nelle rivelazioni dei pentiti la sete di vendetta e di potere

Nel corso delle indagini sulla Società Foggiana sono emerse dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno svelato dettagli sul codice di sangue del gruppo. Le condanne di capi e affiliati, insieme alla collaborazione di alcuni con le forze dell'ordine, hanno portato a episodi di violenza e ritorsioni tra i clan. La guerra tra le fazioni ha coinvolto anche figure di rilievo, con conseguenze sulla stabilità interna al gruppo.

Le condanne di boss e sodali, la scelta di tanti di collaborare con la giustizia, la sofferenza economica e l'eliminazione di figure apicali nella guerra tra clan opposti, hanno incrementato la sete di vendetta e di potere, segnatamente di chi dal carcere o semplicemente dal divano di casa, ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it La Società Foggiana implode, nelle intercettazioni la nuova guerra di mafia: "Dobbiamo ucciderlo"Nelle intercettazioni la virulenza, spregiudicatezza, pericolosità e rabbia di chi era disposto a tutto, anche ad ammazzare e a sterminare un'intera... La guerra di ‘ndrangheta nel Vibonese: la «sete di vendetta» dopo l’omicidio di Michele PalumboVibo Valentia: La Faida di ‘Ndrangheta Innescata dall’Omicidio di Michele Palumbo e la Sete di Vendetta di Mancuso La provincia di Vibo Valentia è...