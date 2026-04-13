Il codice di sangue della Società Foggiana | nelle rivelazioni dei pentiti la sete di vendetta e di potere

Da foggiatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle indagini sulla Società Foggiana sono emerse dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno svelato dettagli sul codice di sangue del gruppo. Le condanne di capi e affiliati, insieme alla collaborazione di alcuni con le forze dell'ordine, hanno portato a episodi di violenza e ritorsioni tra i clan. La guerra tra le fazioni ha coinvolto anche figure di rilievo, con conseguenze sulla stabilità interna al gruppo.

Le condanne di boss e sodali, la scelta di tanti di collaborare con la giustizia, la sofferenza economica e l'eliminazione di figure apicali nella guerra tra clan opposti, hanno incrementato la sete di vendetta e di potere, segnatamente di chi dal carcere o semplicemente dal divano di casa, ha.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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