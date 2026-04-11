Inchiesta sul voto di scambio alle regionali in Liguria il ministero della Giustizia non sarà parte civile nel processo

Il procedimento giudiziario relativo alle elezioni regionali in Liguria riguarda un’indagine sul voto di scambio. Il ministero della Giustizia ha deciso di non costituirsi parte civile, mentre il ministero dell’Interno è stato ammesso come parte nel processo. La prossima fase prevede il 23 aprile, quando saranno prese decisioni sul rinvio a giudizio, anche se alcuni degli indagati hanno presentato opposizioni.

Il giudice ha rigettato la richiesta di costituzione di parte civile da parte del ministero della Giustizia nell’udienza preliminare dell'indagine sul voto di scambio, costola della maxi inchiesta che ha coinvolto a maggio 2024 anche l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il ministero guidato da Carlo Nordio aveva chiesto di costituirsi per recuperare le spese della maxi inchiesta ma per il giudice “il recupero delle spese di giustizia non può essere perseguito mediante costituzione di parte civile” bensì attraverso il regime generale previsto dal Testo unico sulle spese di Giustizia. Ammessa la costituzione di parte... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta sul voto di scambio alle regionali in Liguria, il ministero della Giustizia non sarà parte civile nel processo Voto di scambio alle regionali 2020: il Ministero della Giustizia chiede 5 milioni di risarcimentoIl ministero della Giustizia e il ministero dell'Interno hanno chiesto la costituzione di parte civile e il risarcimento rispettivamente di 5 milioni... Voto di scambio alle regionali 2020: il giudice respinge la richiesta risarcitoria di 5 milioni del Ministero della GiustiziaRespinta la richiesta di costituzione di parte civile e di risarcimento da 5 milioni di euro avanzata dal Ministero della Giustizia, mentre è stata... Temi più discussi: Corruzione in Liguria e inchiesta sul voto di scambio, il Ministero non sarà parte civile nel processo; Voto di scambio alle regionali 2020: il giudice respinge la richiesta risarcitoria di 5 milioni del Ministero della Giustizia; Inchiesta voto di scambio regionali 2020, il Gup respinge il Ministero della Giustizia come parte civile: sì al Viminale; Scandalo dei voti venduti a Nola | I nomi dei 10 indagati. Inchiesta sul voto di scambio, il ministero della Giustizia non sarà parte civile nel processoInchiesta sul voto di scambio, il ministero della Giustizia non sarà parte civile nel processo ... msn.com Inchiesta voto di scambio regionali 2020, il Gup respinge il Ministero della Giustizia come parte civile: sì al ViminaleEscluso il dicastero di via Arenula dal processo, ritenendo non sussistente la legittimazione. Ammessa invece la costituzione del Ministero dell’Interno, che dovrà però dimostrare un danno diretto. Ud ... lavocedigenova.it Si chiude l’ultimo capitolo giudiziario per una delle inchiesta che, nel 2019, aveva sconvolto la Capitale: l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate nel quartiere Prati, ormai 7 anni fa. I giudici della Corte di Ca - facebook.com facebook Stefano Boeri e gli audio e messaggi manipolati nell'inchiesta Equalize: «Ascoltando la mia voce contraffatta ho avuto paura» x.com