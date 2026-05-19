Impariamo ad usare il Fascicolo sanitario elettronico | l' Ausl organizza un incontro aperto ai cittadini

Un incontro pubblico organizzato dall'Ausl mira a spiegare ai cittadini come funziona il Fascicolo sanitario elettronico, illustrando le modalità di attivazione e le opportunità offerte da questa piattaforma digitale. L'obiettivo è fornire informazioni chiare e pratiche su come utilizzare questa risorsa, che permette di accedere ai servizi sanitari in modo più semplice e diretto. L'iniziativa vuole favorire la conoscenza di uno strumento sempre più presente nel sistema sanitario, in linea con le strategie di digitalizzazione.

Fascicolo sanitario elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari, in linea con gli obiettivi della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Fascicolo Sanitario Elettronico: le novità dal 31 marzo per medici e cittadini

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