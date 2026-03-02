Fascicolo sanitario elettronico incontro informativo alla sede di Confconsumatori

Alla sede di Confconsumatori si è svolto un incontro informativo sul Fascicolo sanitario elettronico, uno strumento digitale che permette di accedere in modo centralizzato alla storia clinica del paziente. Il Fse raccoglie e aggiorna in tempo reale le informazioni sanitarie, facilitando la gestione dei dati medici. L’obiettivo dell’iniziativa è informare i cittadini sulle modalità di utilizzo di questa piattaforma digitale.

Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) rappresenta uno dei pilastri della digitalizzazione della sanità italiana e consente di avere un unico accesso alla storia clinica del paziente mediante informazioni aggiornate, complete e dettagliate.Per aiutare i cittadini Confconsumatori organizza.