Sanità digitale a portata di mano | un incontro per imparare a usare il Fascicolo sanitario

Si è tenuto un incontro dedicato al Fascicolo sanitario elettronico, rivolto a chiarire come funziona e quali vantaggi offre ai cittadini. Durante l’evento sono state illustrate le modalità di attivazione e le opportunità di accesso ai servizi sanitari digitali. L’obiettivo era fornire informazioni pratiche per facilitare l’utilizzo di questa risorsa, che rappresenta un passo importante verso una sanità più digitale e accessibile.

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