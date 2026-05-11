Sanità digitale a portata di mano | un incontro per imparare a usare il Fascicolo sanitario
Si è tenuto un incontro dedicato al Fascicolo sanitario elettronico, rivolto a chiarire come funziona e quali vantaggi offre ai cittadini. Durante l’evento sono state illustrate le modalità di attivazione e le opportunità di accesso ai servizi sanitari digitali. L’obiettivo era fornire informazioni pratiche per facilitare l’utilizzo di questa risorsa, che rappresenta un passo importante verso una sanità più digitale e accessibile.
Fascicolo sanitario elettronico: come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? E ancora, perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare, in modo semplice e pratico, questa importante risorsa digitale che facilita l’accesso ai servizi sanitari, in linea con gli obiettivi della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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