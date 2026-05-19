Imola caos in ospedale | uomo distrugge una lettiga e scatta l’intervento

A Imola un episodio di tensione si è verificato in un ospedale, quando un uomo ha danneggiato una lettiga, piegando le sbarre. L'uomo ha poi creato scompiglio, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri. Nonostante l'arrivo delle forze dell'ordine, la situazione non si è immediatamente calmata, e sono proseguiti interventi per contenere la persona. La vicenda ha generato disagi tra pazienti e operatori sanitari presenti all’interno della struttura.

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