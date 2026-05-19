Domenica pomeriggio all’interno di un ospedale di Imola, un uomo di 52 anni ha causato scompiglio nel Pronto Soccorso urlando di avere fame e chiedendo di essere visitato. La situazione è rapidamente degenerata, portando gli operatori sanitari a chiamare le forze dell’ordine per gestire la scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per calmare la situazione e riportare la normalità, mentre i dettagli sulle motivazioni del gesto restano ancora da chiarire.

Imola, 19 maggio 2026 – Un ritardo che per lui era intollerabile. Per questo un imolese di 52 anni domenica pomeriggio ha messo in subbuglio il Pronto Soccorso, tanto che gli operatori hanno richiesto l’intervento dei carabinieri. L’uomo ha dato in escandescenze a più riprese, e alla fine per lui è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per danneggiamento. Il bilancio di un pomeriggio di caos all’ospedale Santa Maria della Scaletta è di un lettino, di quelli utilizzati per l’attesa, gravemente danneggiato, mentre per il personale del Pronto Soccorso l’episodio è stato foriero di agitazione e discussioni. Qualche ora di ordinaria follia è costata al protagonista una denuncia, ma secondo operatori e frequentatori dell’ospedale gli episodi si stanno moltiplicando e a volte, come in questo caso, sfociano in reazioni eccessive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ho fame, mi dovete visitare”, poi scatena il caos all’ospedale di Imola. Arrivano i carabinieri

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