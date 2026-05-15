Festival di Cannes John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

Da periodicodaily.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Festival di Cannes, è stato consegnato a sorpresa a John Travolta il premio Palma d’oro d’onore. La consegna è avvenuta poco prima della proiezione del suo primo film da regista, intitolato 'Volo notturno per Los Angeles'. Il riconoscimento è stato consegnato dal delegato generale del festival, Thierry Frémaux. La cerimonia si è svolta in modo improvviso e senza annunci precedenti, creando sorpresa tra il pubblico presente.

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(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima della proiezione di 'Volo notturno per Los Angeles', il suo primo film da regista. ''Non mi sarei mai aspettato di ricevere questo premio'', ha detto un Travolta visibilmente emozionato, stringendo la statuetta tra le mani. Per lui, questo riconoscimento è ''oltre l'Oscar'', una statuetta che non ha mai vinto, pur avendo ottenuto due candidature nel corso della sua carriera. —[email protected] (Web Info)... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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