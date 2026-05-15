Festival di Cannes John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore

Durante il Festival di Cannes, è stato consegnato a sorpresa a John Travolta il premio Palma d’oro d’onore. La consegna è avvenuta poco prima della proiezione del suo primo film da regista, intitolato 'Volo notturno per Los Angeles'. Il riconoscimento è stato consegnato dal delegato generale del festival, Thierry Frémaux. La cerimonia si è svolta in modo improvviso e senza annunci precedenti, creando sorpresa tra il pubblico presente.

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