Ilaria Sula uccisa e gettata in un dirupo chiesto l' ergastolo per Samson | Delitto programmato ed eseguito con freddezza
Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per un giovane accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, gettandola in un dirupo. La vittima è stata trovata il 25 marzo dell’anno scorso in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Secondo le accuse, il delitto sarebbe stato pianificato e compiuto con freddezza. La richiesta di condanna è stata avanzata dal procuratore aggiunto e dalla pm incaricata delle indagini. Il processo prosegue con l’audizione di testimoni e l’analisi delle prove raccolte.
Ergastolo per Mark Antony Samson. È questa la condanna richiesta dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dalla pm Maria Perna per il giovane, responsabile dell'omicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a. 🔗 Leggi su Today.it
Sullo stesso argomento
Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson: “Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza”Una richiesta di condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson ossia il giovane reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula.
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella...
Condannare all'ergastolo Mark Antony Samson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo dello scorso anno nell'appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, con tre coltellate al collo e abbandonata in una facebook
Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: L’ha massacrata, non ha avuto pietà: stordita a pugni, uccisa a coltellate e buttata via come un rifiutoCondannare all’ergastolo Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, uccisa il 25 marzo del 2025 nell’appartamento di via Homs, ... leggo.it
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l’ergastolo per Mark Samson: ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanzaErgastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella notte ... fanpage.it