Ilaria Sula uccisa e gettata in un dirupo chiesto l' ergastolo per Samson | Delitto programmato ed eseguito con freddezza

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per un giovane accusato di aver ucciso l’ex fidanzata, gettandola in un dirupo. La vittima è stata trovata il 25 marzo dell’anno scorso in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano. Secondo le accuse, il delitto sarebbe stato pianificato e compiuto con freddezza. La richiesta di condanna è stata avanzata dal procuratore aggiunto e dalla pm incaricata delle indagini. Il processo prosegue con l’audizione di testimoni e l’analisi delle prove raccolte.

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