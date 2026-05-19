Ilaria Sula chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson | Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza
Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata. Secondo le accuse, l’omicidio sarebbe stato pianificato e portato a termine con freddezza. La vicenda riguarda la morte di una donna, avvenuta in circostanze ancora oggetto di indagine. La richiesta di condanna si basa sulla ricostruzione dei fatti fornita dal giovane, che ha ammesso il suo coinvolgimento nel delitto. La decisione finale sarà presa dal giudice durante il processo.
Una richiesta di condanna all’ergastolo per Mark Antony Samson ossia il giovane reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula. La studentessa ternana uccisa il 25 marzo dello scorso anno in un appartamento a Roma. La richiesta è stata formulata ed avanzata congiuntamente dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Femminicidio Ilaria Sula, chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato
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