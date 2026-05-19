Ilaria Sula chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson | Un omicidio programmato ed eseguito con freddezza

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson, reo confesso dell’omicidio della sua ex fidanzata. Secondo le accuse, l’omicidio sarebbe stato pianificato e portato a termine con freddezza. La vicenda riguarda la morte di una donna, avvenuta in circostanze ancora oggetto di indagine. La richiesta di condanna si basa sulla ricostruzione dei fatti fornita dal giovane, che ha ammesso il suo coinvolgimento nel delitto. La decisione finale sarà presa dal giudice durante il processo.

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