Femminicidio Ilaria Sula chiesto l'ergastolo per Mark Samson | ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanza

La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Mark Samson, accusato di aver ucciso una studentessa di 22 anni durante la notte tra il 25 e il 26 marzo. L’episodio si è verificato in una stanza di Roma, dove la giovane è stata trovata morta. La richiesta di condanna definitiva arriva dopo le indagini svolte dagli inquirenti, che hanno ricostruito le modalità dell’omicidio. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente in merito al processo.

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