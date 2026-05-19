Femminicidio Ilaria Sula chiesto l'ergastolo per Mark Samson | ha ucciso la 22enne a Roma nella sua stanza
La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Mark Samson, accusato di aver ucciso una studentessa di 22 anni durante la notte tra il 25 e il 26 marzo. L’episodio si è verificato in una stanza di Roma, dove la giovane è stata trovata morta. La richiesta di condanna definitiva arriva dopo le indagini svolte dagli inquirenti, che hanno ricostruito le modalità dell’omicidio. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente in merito al processo.
Ergastolo: questa la richiesta della procura di Roma per Mark Samson, il femminicida di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa a Roma nella notte tra il 25 e il 26 marzo a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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