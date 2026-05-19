La procura di Roma ha chiesto l’ergastolo per Mark Antony Samson nel procedimento riguardante l’omicidio di una studentessa di 22 anni avvenuto nel marzo 2025. La richiesta è stata presentata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini durante l’udienza del processo, che coinvolge l’accusa nei confronti dell’imputato. La vicenda riguarda il decesso della giovane, avvenuto alcuni mesi fa, e l’attenzione si concentra sul ruolo di Samson nel reato contestato.

“ Ergastolo per Mark Antony Samson “. È questa la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini nel processo per l’ omicidio di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa nel marzo 2025. Il dibattimento è in corso nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. Secondo l’accusa, l’ex fidanzato avrebbe colpito la giovane con tre fendenti al collo nell’appartamento di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Dopo il delitto, il corpo sarebbe stato nascosto in una valigia e abbandonato in un dirupo a Capranica Prenestina. Per i magistrati il quadro indiziario è “grave e consistente”. Samson risponde di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall’ occultamento del cadavere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Sula, la Procura chiede l’ergastolo per Mark Samson

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