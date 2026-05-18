Elodie il primo bacio social con Franceska illumina la notte di Tokyo e scatena i fan
La cantante italiana ha condiviso sui social un’immagine del suo primo bacio con Franceska, scattata a Tokyo. La foto ha attirato l’attenzione dei follower e ha suscitato numerosi commenti. Dopo aver concluso un lungo tour, la cantante si trova in Giappone per trascorrere alcune giornate di relax. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato la pubblicazione con entusiasmo. La vacanza in Oriente segue la fine di un importante ciclo di concerti.
Le vacanze di Elodie, finito il lungo tour, continuano, e la cantante da qualche giorno è volata in Giappone a godersi il fascino dell’Estremo Oriente. Con lei, ovviamente, c’è la sua bella e inseparabile Franceska Nuredini, la ballerina che, senza bisogno di proclami, interviste o comunicati. 🔗 Leggi su Today.it
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