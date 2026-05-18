Elodie il primo bacio social con Franceska illumina la notte di Tokyo e scatena i fan

La cantante italiana ha condiviso sui social un’immagine del suo primo bacio con Franceska, scattata a Tokyo. La foto ha attirato l’attenzione dei follower e ha suscitato numerosi commenti. Dopo aver concluso un lungo tour, la cantante si trova in Giappone per trascorrere alcune giornate di relax. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti, che hanno commentato la pubblicazione con entusiasmo. La vacanza in Oriente segue la fine di un importante ciclo di concerti.

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