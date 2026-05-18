Elodie e Franceska in Giappone | vacanza di coppia tra completini in stile manga e corsi di sushi
Elodie e Franceska Nuredini hanno scelto il Giappone come meta della loro recente vacanza di coppia. Durante il soggiorno, hanno condiviso momenti di relax e divertimento, indossando completini ispirati allo stile manga e partecipando a corsi di preparazione del sushi. La coppia ha documentato alcune fasi del viaggio sui social, mostrando l’interesse per le tradizioni e l’atmosfera del paese. La vacanza si svolge in un periodo di relax, lontano dalle attività quotidiane.
Elodie e Franceska Nuredini sono volate in Giappone e ora si stanno godendo una rilassante vacanza di coppia. Tra visite a luoghi iconici, abiti tipici e corsi di sushi, sui social hanno postato per la prima volta delle foto in cui si baciano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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