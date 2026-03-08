Furti nelle campagne il sindaco di Terlizzi porta il caso in Prefettura

Il sindaco di Terlizzi ha segnalato alla Prefettura di Bari una serie di furti e tentativi di furto nelle campagne tra Terlizzi e Molfetta, concentrati sulla strada provinciale 112. La questione riguarda episodi che si sono verificati recentemente lungo questa arteria, coinvolgendo diversi terreni e campi. La Prefettura è stata informata ufficialmente di quanto accaduto.

Il primo cittadino terlizzese Michelangelo De Chirico segnala i colpi lungo la provinciale 112: "Porterò al tavolo le paure e le richieste dei cittadini" Nei giorni scorsi si è svolto anche un incontro per fare il punto della situazione e valutare possibili interventi. Al confronto hanno partecipato il commissario prefettizio di Molfetta Armando Gradone, le polizie locali, il capitano dei carabinieri Landolfi e i rappresentanti del comitato di quartiere SP112. Un momento di confronto, ha spiegato il sindaco, pensato per ascoltare i cittadini e coordinare le azioni da mettere in campo per contrastare i furti nella zona. La questione sarà ora affrontata anche a livello istituzionale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Furti nelle campagne di Grottaglie, il sindaco scrive al Viminale

Il caso Cerignola in Prefettura: chiesti servizi straordinari di controllo e pattuglie nelle aree più sensibili

