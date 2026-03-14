Un uomo di 83 anni è deceduto nelle campagne di Grosseto dopo essere finito con il trattore nella piscina di un agriturismo. L’incidente è avvenuto lungo la strada dello Scopetone, probabilmente a causa di un malore improvviso mentre lavorava nei campi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Molto probabilmente, un malore improvviso mentre lavorava nei campi. Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne di Grosseto, lungo la strada dello Scopetone. Un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismo di famiglia, dove stava lavorando. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano era alla guida del mezzo agricolo quando sarebbe stato colpito da un malore improvviso. La perdita di controllo del trattore avrebbe provocato lo sbandamento del veicolo, che è poi precipitato direttamente nella piscina della struttura. Il figlio tenta di salvarlo e lancia l’allarme. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nelle campagne di Grosseto: 83enne muore dopo essere finito con il trattore nella piscina dell’agriturismo

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