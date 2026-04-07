Tropical Scardovi lancia la volata | Servono ordine e punti preziosi

Il tecnico del Tropical Coriano ha sottolineato l'importanza di ottenere punti nella prossima partita, evidenziando la necessità di mantenere ordine in squadra. Alla vigilia del recupero della 30ª giornata di campionato, rinviata per gli impegni dei giocatori con la nazionale di San Marino, ha dichiarato che ora è fondamentale conquistare punti anche contro il Desenzano. La partita rappresenta un’occasione importante per il team in vista delle posizioni in classifica.

"Adesso dobbiamo fare punti anche con il Desenzano". Parole dirette, senza fronzoli, quelle di Massimo Scardovi, tecnico del Tropical Coriano, alla vigilia del recupero della 30esima giornata di campionato, rinviata per gli impegni con la Nazionale di San Marino di alcuni giocatori del club. La squadra romagnola torna in campo domani, pronta a confrontarsi con una delle corazzate del girone. "Sappiamo che non sarà facile – ammette Scardovi – affrontiamo un avversario di alto livello. Però se restiamo ordinati e riusciamo a mettere in pratica quanto prepariamo durante la settimana, nulla è impossibile. Dovremo essere più bravi nel palleggio rispetto a quanto fatto contro il Sangiuliano", aggiunge l’allenatore, tornando sul pareggio di giovedì scorso in Lombardia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tropical, Scardovi lancia la volata: "Servono ordine e punti preziosi" Tropical, missione salvezza. Scardovi suona la carica : "Continuiamo a crederci»Il Tropical Coriano continua a lottare, ancora aggrappato alla speranza di salvarsi. Leggi anche: Il Tropical prepara la volata. Obiettivo: conquistare i playout Si parla di: Tropical, Scardovi lancia la volata: Servono ordine e punti preziosi. Tropical, Scardovi lancia la volata: Servono ordine e punti preziosiL’allenatore romagnolo Massimo Scardovi, alla sua seconda stagione sulla panchina del Tropical Coriano ... sport.quotidiano.net Tropical tra amarezza e rabbia: Negato un rigore clamorosoNon c’è stato dato un rigore clamoroso su Pacchioni. E’ anche difficile commentare questa partita. Le parole amare sono quelle di Massimo Scardovi. Il tecnico del Tropical Coriano riguarda il film ... ilrestodelcarlino.it