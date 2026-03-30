Nel porto di Napoli sono state sequestrate oltre 130 tonnellate di rifiuti destinati alla Nigeria. Due persone sono state denunciate per il traffico illecito. Le autorità hanno effettuato un'operazione che ha portato al sequestro e all'identificazione di coloro coinvolti nel trasporto non autorizzato dei materiali. La scoperta si inserisce in un'azione più ampia di contrasto al traffico illegale di rifiuti nella regione.

Nuovo duro colpo al traffico illecito di rifiuti nel porto partenopeo. Nell’ambito delle attività di contrasto alla gestione illegale dei rifiuti, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Napoli, in collaborazione con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno sequestrato diversi container destinati in Nigeria contenenti ben 130.808 kg di rifiuti tessili. Secondo quanto emerso dai controlli, i container avrebbero dovuto trasportare, stando alla documentazione ufficiale, semplice oggettistica da rigattiere. Tuttavia, l’ispezione ha rivelato tutt’altro: all’interno erano presenti numerosi sacchi contenenti indumenti, scarpe e borse usate, provenienti dalla raccolta urbana e non sottoposti ai necessari processi di selezione e igienizzazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, scoperto traffico illecito di rifiuti: sequestrate oltre 130 tonnellate dirette in Nigeria, due denunciati

Articoli correlati

Leggi anche: Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili

Giugliano, rifiuti pericolosi scaricati in strada: due dipendenti arrestati, scoperto sistema illecitoBlitz dei Carabinieri Forestali a Giugliano, dove due persone sono finite agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, accusate di...

Contenuti utili per approfondire Napoli scoperto traffico illecito di...

Temi più discussi: Operazione borotalco: il traffico di sigarette legato alla mafia Curda; Scoperto a Bosco Marengo (AL) un gigantesco deposito di bionde e tabacchi di contrabbando; Napoli, scoperto traffico illecito di rifiuti: sequestrate oltre 130 tonnellate dirette in Nigeria, due denunciati; Rifiuti nascosti come merce usata: scoperto traffico illecito al porto di Napoli.

Blitz al porto di Napoli, sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: due denunceNell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, Funzionari dell’Ufficio dell'Agenzia delle ... msn.com

Dal centro di Napoli rifornivano di droga tutta la provincia: sei persone arrestateBlitz questa mattina della Polizia di Stato: sei persone sono finite in manette per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ... fanpage.it

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti - facebook.com facebook

Hamad #Medjedovic incanta Napoli: il pupillo di Novak #Djokovic conquista la Guerri Napoli Tennis Cup x.com