Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria | al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili

A un porto italiano sono stati sequestrati 130 tonnellate di rifiuti tessili provenienti da Napoli, destinati alla Nigeria. I container contenenti indumenti usati non sottoposti a trattamenti sono stati fermati dalle autorità. Due persone sono state denunciate per traffico illecito e falso, mentre sono in corso verifiche sulle merci sequestrate.

Bloccati container con indumenti usati non trattati. Denunciati due responsabili per traffico illecito e falso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sequestrato capannone con 170 tonnellate di rifiuti tessili: indagato il legale rappresentanteOperazione delle Fiamme Gialle nel territorio della “Terra dei Fuochi”: illecita gestione di rifiuti e assenza del certificato di prevenzione incendi... Olio “extravergine” solo in etichetta: sequestrate 18 tonnellate al portoTempo di lettura: 2 minutiMaxi operazione tra Agenzia delle Dogane, Guardia di Finanza e Carabinieri: bloccato un container diretto in Canada. Una selezione di notizie su Il business delle pezze da Napoli alla... Calcio: Napoli; direttore area business, serve stadio nuovo non 'pezze' all'attualeVogliamo fare un nuovo stadio e non mettere le pezze a quello attuale. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto mi riguarda, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa ... ansa.it Napoli, Bianchini: «Vogliamo fare un nuovo stadio, non mettere pezze sul Maradona. Perdiamo circa 70 milioni l'anno»Sanghe pe Napule. Promossa da Sorgesana in collaborazione con Avis e Ssc Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona viene promosso il progetto sociale di sensibilizzazione per la donazione del sangue ... ilmattino.it