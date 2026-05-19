Il Tour de Suisse ha scelto Sondrio come punto di partenza e di arrivo della prima tappa di quest’anno, con il ciclista sloveno Tadej Pogacar tra i protagonisti. La città valtellinese si prepara ad accogliere la corsa, che attraverserà diverse località prima di concludersi. La manifestazione prevede un percorso impegnativo e una partecipazione internazionale di alto livello. La presenza di Pogacar rappresenta uno degli aspetti più attesi di questa edizione della gara svizzera.

Sondrio, 19 maggio 2026 – Sondrio sarà sede di arrivo e di partenza della prima tappa di un Tour de Suisse a dir poco sontuoso col big Tadej Pogacar. Per la prima volta nella sua storia, così come confermato ieri mattina nella conferenza stampa di presentazione tenutasi nella sala consiliare della Provincia di Sondrio, la prestigiosa kermesse a tappe elvetica, inserita nel calendario ufficiale dell’Uci World Tour, prenderà il via dall’estero e lo farà il prossimo 17 giugno con la tappa Sondrio – Sondrio. Una doppia tappa, in verità, perché nella stessa giornata, gareggeranno sia gli uomini che le donne. L’appuntamento è stato presentato... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Tour de Suisse e Tadej Pogacar partono da Sondrio: “La Valtellina è tutta da valorizzare”

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