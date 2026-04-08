Grande partenza del Tour de Suisse da Sondrio | oggi sopralluogo e incontro operativo

Oggi a Sondrio si è svolto un sopralluogo tecnico e un incontro operativo in vista della partenza del Tour de Suisse 2026. La manifestazione inizierà il 17 giugno con due tappe: una femminile di mattina e una maschile di pomeriggio. La doppia partenza si svolgerà nella stessa giornata, coinvolgendo le strade della città e i preparativi per l’evento.

Sopralluogo tecnico e incontro operativo a Sondrio per la grande partenza del Tour de Suisse 2026, che prenderà il via il prossimo 17 giugno con la doppia tappa, femminile, il mattino, e maschile, il pomeriggio. I lavori preparatori si sono tenuti presso la sede della Provincia di Sondrio alla. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Il Tour de Suisse porta a Sondrio Tadej PogacarL'indiscrezione era già trapelata a novembre, ma ora tutto è diventato ufficiale con l'annuncio degli organizzatori: il Tour de Suisse, che l'anno... Leggi anche: Tour de Suisse con tanta Valtellina. Sondrio e Morbegnese protagonisti Si parla di: Guida Calendario Ciclismo 2026: Percorso | Startlist | TV | Vincitore; Archiviata l’indagine per la morte di Muriel Furrer: è stato un incidente. Tour de Suisse, prova di forza sui 2.800 metri del Passo SplugaPiuro si sta preparando per ospitare a giugno l’arrivo di tappa del Tour de Suisse, la corsa a tappe... Piuro si sta preparando per ospitare a giugno l’arrivo di tappa del Tour de Suisse, la corsa a ... ilgiorno.it