La grande partenza del Tour de Suisse da Sondrio promette spettacolo

Il Tour de Suisse 2026 partirà da Sondrio il 17 giugno, segnando la prima volta nella storia della corsa che la partenza avviene all'estero. La tappa di apertura include percorsi impegnativi che potrebbero influenzare la classifica generale fin dal primo giorno. La scelta di Sondrio come punto di partenza rappresenta un evento significativo per questa edizione della corsa a tappe del World Tour.

Tappe non banali e che potranno già dare un'impronta alla classifica generale della corsa a tappe già dal suo primo giorno: la grande partenza del Tour de Suisse 2026, la prima all'estero nella storia della corsa del World Tour, in programma a Sondrio il prossimo 17 giugno promette assolutamente.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Grande partenza del Tour de Suisse da Sondrio: oggi sopralluogo e incontro operativoSopralluogo tecnico e incontro operativo a Sondrio per la grande partenza del Tour de Suisse 2026, che prenderà il via il prossimo 17 giugno con la...

Il Tour de Suisse porta a Sondrio Tadej PogacarL'indiscrezione era già trapelata a novembre, ma ora tutto è diventato ufficiale con l'annuncio degli organizzatori: il Tour de Suisse, che l'anno...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Giro di Svizzera 2026, la Grande Partenza da Sondrio è un evento da non perdere; Giro d'Italia: Lo spettacolo sarà assicurato; Bjerg rimprovera Visma e Alpecin: Hanno corso da dilettanti; Numeri da record per il turismo in Valchiavenna.

Groupama-FDJ confirms David Gaudu’s return postponed due to training-related allergic crises. No Ardennes; Romandia now the target ahead of a Tour de France bid. Possible next races: Auvergne-Rhône-Alpes or Tour de Suisse. x.com

Buon compleanno a ROLF SORENSEN, che oggi compie 61 anni. Nel palmarès di questo ottimo interprete delle classiche vanno citate un Giro delle Fiandre, una Liegi-Bastogne-Liegi, due Parigi-Bruxelles, una Parigi-Tours, un Gran premio di Francoforte, du - facebook.com facebook