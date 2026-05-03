A Cison, un'escursione a piedi permette di scoprire le tracce della fauna selvatica nel bosco. Durante il trekking, si imparerà come riconoscere le impronte degli animali nel sottobosco. Un esperto guiderà il gruppo tra le radure, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle tracce lasciate dagli animali nel territorio. L'escursione si svolge in un ambiente naturale ricco di segni della presenza animale.

? Cosa scoprirai Come si riconoscono le impronte degli animali nel sottobosco?. Chi guiderà il gruppo tra le radure di Cison?. Cosa si scoprirà osservando le tane della fauna prealpica?. Quale tradizione gastronomica accompagnerà il ritorno dal trekking?.? In Breve Percorso di 4 km con 150 metri di dislivello presso le Case Marian.. Costi di 20€ per adulti e 12€ per ragazzi tra 6 e 18 anni.. Ristoro finale con formaggi, salumi e vino dopo la camminata di due ore.. Prenotazioni via email [email protected] o al numero 335 7896949.. Sabato 9 maggio alle ore 18:00 a Cison di Valmarino, Fabio Dartora guiderà un gruppo di escursionisti attraverso boschi e radure per l’attività denominata Tane, orme e altri segni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cison, un trekking tra le tracce della fauna selvatica nel bosco

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