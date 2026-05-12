Il centrocampista ha manifestato la volontà di scendere in campo contro il Genoa, valutando l’uso di una maschera protettiva. Sono previsti nuovi esami questa settimana, e in base ai risultati si deciderà se potrà partecipare alla partita. La sua presenza potrebbe incidere sulla formazione, ma ancora non è certo se sarà disponibile. La decisione finale dipenderà dall’esito delle verifiche mediche.

Errore di calcolo. Ed è stato un errore enorme. Quando Luka Modric si è fatto male contro la Juventus, il primo pensiero del mondo milanista ovviamente è andato alle sue condizioni di salute. Poi, con un pizzico di cinismo, più di qualcuno fra sé e sé ha fatto grossomodo questa riflessione: spiace umanamente, ma se non altro è successo a fine campionato, ora che i giochi sono praticamente fatti. Eccolo, l’errore. Nelle due uscite successive la sua assenza è corrisposta a un disastro per i rossoneri. Cinque gol presi, nemmeno uno fatto e un vuoto pressoché totale all’altezza dell’ombelico del Diavolo. Jashari e Ricci hanno floppato, il cambio di interprete non ha generato effetti positivi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Modric vuole esserci col Genoa: si valuta la possibilità di una maschera protettiva

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