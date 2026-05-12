Milan Modric vuole esserci col Genoa | si valuta la possibilità di una maschera protettiva
Il centrocampista ha manifestato la volontà di scendere in campo contro il Genoa, valutando l’uso di una maschera protettiva. Sono previsti nuovi esami questa settimana, e in base ai risultati si deciderà se potrà partecipare alla partita. La sua presenza potrebbe incidere sulla formazione, ma ancora non è certo se sarà disponibile. La decisione finale dipenderà dall’esito delle verifiche mediche.
Errore di calcolo. Ed è stato un errore enorme. Quando Luka Modric si è fatto male contro la Juventus, il primo pensiero del mondo milanista ovviamente è andato alle sue condizioni di salute. Poi, con un pizzico di cinismo, più di qualcuno fra sé e sé ha fatto grossomodo questa riflessione: spiace umanamente, ma se non altro è successo a fine campionato, ora che i giochi sono praticamente fatti. Eccolo, l’errore. Nelle due uscite successive la sua assenza è corrisposta a un disastro per i rossoneri. Cinque gol presi, nemmeno uno fatto e un vuoto pressoché totale all’altezza dell’ombelico del Diavolo. Jashari e Ricci hanno floppato, il cambio di interprete non ha generato effetti positivi.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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