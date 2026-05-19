Il suonatore di città torna in regione | a Gorizia il concerto di campane di Llorenç Barber

Il compositore e artista spagnolo Llorenç Barber, nato nel 1948 a Valencia, torna a esibirsi in Friuli Venezia Giulia con un concerto di campane a Gorizia. Questa è la seconda volta che Barber si esibisce nella regione, conosciuto a livello internazionale per la sua musica sperimentale e per il modo in cui coinvolge le città nelle sue performance sonore. La sua presenza nel capoluogo regionale è prevista in un evento che coinvolge l’utilizzo delle campane cittadine come elementi principali dello spettacolo.

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