Il suonatore di città torna in regione | a Gorizia il concerto di campane di Llorenç Barber

Da udinetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il compositore e artista spagnolo Llorenç Barber, nato nel 1948 a Valencia, torna a esibirsi in Friuli Venezia Giulia con un concerto di campane a Gorizia. Questa è la seconda volta che Barber si esibisce nella regione, conosciuto a livello internazionale per la sua musica sperimentale e per il modo in cui coinvolge le città nelle sue performance sonore. La sua presenza nel capoluogo regionale è prevista in un evento che coinvolge l’utilizzo delle campane cittadine come elementi principali dello spettacolo.

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Ritorna per la seconda volta in Friuli Venezia Giulia Llorenç Barber (Valencia, 1948), compositore e artista spagnolo, leggenda vivente della musica sperimentale, famoso in tutto il mondo per la sua capacità di far “suonare” le città. Il concerto a Udine di cinque anni faCome già a Udine nel 2021. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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