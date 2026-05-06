Gorizia il pianista di Berlino torna al Verdi con la NordEst Sinfonia

Il pianista originario di Gorizia, noto per aver vissuto e studiato a Berlino, torna ad esibirsi nel teatro locale. Questa volta, si esibirà accompagnato dall’orchestra NordEst Sinfonia, portando sul palco un repertorio che unisce le sue esperienze internazionali alle radici goriziane. L’appuntamento rappresenta un momento di ritorno per l’artista e un’occasione per il pubblico di ascoltare un talento che ha raggiunto riconoscimenti oltre confine.

? Cosa scoprirai Chi è il pianista di Berlino che torna alle sue radici goriziane?. Cosa porterà il talento internazionale di Guarrera sul palco del Verdi?. Come si collegano le vittorie mondiali del solista al teatro locale?. Quale repertorio russo animerà la serata della NordEst Sinfonia?.? In Breve Concerto domenica 10 maggio ore 20.45 presso il Teatro Verdi di Gorizia. Direttore Marco Feruglio guida l'orchestra NordEst Sinfonia con repertorio russo. Programma include brani di Mussorgskij, Rachmaninov e Stravinskij. Sostegno economico di Fondazione Friuli, Regione FVG, CiviBank e Danieli. Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia ospiterà domenica 10 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia, il pianista di Berlino torna al Verdi con la NordEst Sinfonia Notizie correlate Leggi anche: La pianista Arsenii Moon e il direttore Daniel Smith debuttano con OPV al Verdi di Padova L’orchestra Spira Mirabilis torna a Ferrara Musica con la ‘Seconda Sinfonia’ di BrahmsIl cartellone della stagione 2025/2026 di Ferrara Musica si arricchisce di un appuntamento di rigore musicale e fascino sonoro, portando sul... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La NordEst Sinfonia al Teatro Verdi di Gorizia per un viaggio nella musica russa; A Gorizia una serata dedicata alla musica russa tra Otto e Novecento; Atmosfere sinfoniche al Verdi: viaggio musicale tra Mussorgskij, Rachmaninov e Stravinskij. Gorizia, al Verdi una serata con Mussorgskij, Rachmaninov e StravinskijGORIZIA - Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi ospiterà domenica 10 maggio alle 20.45 Notte di maggio con la grande musica, appuntamento del Circuito ERT dedicato al repertorio sinfonico. Il concerto Sul ... nordest24.it Ai Sabati del Conservatorio torna l’orchestra: «Sinfonia di Paesaggi» il 25 aprileAlle 18 all’Auditorium Pollini l’Orchestra del Conservatorio con Fabrizio Da Ros e la pianista Maddalena Gatto, vincitrice delle audizioni interne. nordest24.it Domenica 10 maggio alle 20.45 concerto del Circuito ERT con la NordEst Sinfonia diretta da Marco Feruglio. #Friuli #Gorizia #Cronaca #Cultura #Eventi x.com Al Teatro Verdi in programma pagine di Mussorgskij, Rachmaninov e Stravinskij la NordEst Sinfonia Orchestra #gorizia #fvg #russia - facebook.com facebook