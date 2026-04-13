Il cantante annuncia un concerto nel 2026 a Gorizia, programmato per il 15 aprile. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, che è stato molto trasmesso in radio, si prepara a partire con il suo tour nei Palasport. L’evento segna l’inizio di una serie di date dal vivo che coinvolgeranno diverse città italiane.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “ I romantici ”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, Tommaso Paradiso si prepara al debutto del suo tour nei Palasport, al via tra pochi giorni. Un ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Nei palazzetti, le canzoni del nuovo album “ Casa Paradiso ” insieme ai grandi successi del cantautore romano danno forma a una scaletta potente, che unisce presente e passato con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Tommaso Paradiso in concerto il 15 aprile 2026 a Gorizia

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TOMMASO PARADISO - I ROMANTICI (SANREMO 2026 PRIMA SERATA)

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È arrivato il momento di cantare tutti insieme a Tommaso Paradiso la bellissima "I romantici"! #Amici25 x.com