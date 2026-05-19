Una coppia ha perso 10.000 euro dopo aver scoperto che l’agenzia di viaggi con cui avevano prenotato era falsa. La prenotazione riguardava un soggiorno alle Maldive, ma alla fine si sono trovati senza nulla, senza il viaggio e senza i soldi. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno indagando sulla truffa. La coppia aveva versato l’intera somma in anticipo, fidandosi di una società che si è rivelata inesistente.

Lucca, 19 maggio 2026 – Volevano fare una vacanza da sogno alle Maldive e in effetti quello è rimasto solo un sogno. L’agenzia viaggi trovata sui social era infatti fasulla e il pacchetto viaggi in offertissima si è rivelato una truffa. Un raggiro da diecimila euro per una coppia lucchese. La vicenda sulla quale procede la Procura di Lucca, che ha indagato per truffa un napoletano di 32 anni e un catanese di 45 anni, risale allo scorso anno. L’annuncio sui social. Tutto era iniziato con un annuncio sui social notato da una cinquantenne di Capannori, su un profilo Instagram che sembrava corrispondere a una vera agenzia di viaggi con sede in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sogno della vacanza alle Maldive diventa un incubo: l’agenzia viaggi era fasulla, così una coppia ha perso 10mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldives Nightmare: Charlotte Crosby's Family Holiday Turns Chaotic!

Sullo stesso argomento

Legionella in vacanza, coppia chiede 555mila euro all’agenzia di viaggi: il tribunale respinge il risarcimentoRimini, 12 maggio 2026 – Quella che doveva essere una vacanza di relax ai Caraibi si è trasformata prima in un inferno sanitario e poi in una lunga...

Coppia torna dalla vacanza a Cuba con la legionella, dalla denuncia all'agenzia di viaggi al calvario giudiziarioDoveva essere una vacanza da sogno quella di coniugi 60enni che, per festeggiare la pensione, si erano regalati 15 giorni di pace, relax e...

Il sogno della vacanza alle Maldive diventa un incubo: l’agenzia viaggi era fasulla, così una coppia ha perso 10mila euroTutto è iniziato con un annuncio su Instagram che prometteva quindici giorni tra Dubai e le Maldive a un prezzo concorrenziale. Due bonifici, poi l’amara verità: voucher inesistenti, sede fantasma e a ... lanazione.it

Il paradiso del diving, sogno dei turisti tra squali e coralli x.com

Maldive, lo studente col sogno del Giappone e il manager con due viteDue città diverse, due percorsi di vita differenti, lo stesso amore sconfinato per il mare e le sue profondità. Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti, di 30 e 44 anni, della piemontese Omegna il pri ... ansa.it