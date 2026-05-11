Coppia torna dalla vacanza a Cuba con la legionella dalla denuncia all' agenzia di viaggi al calvario giudiziario

Una coppia di coniugi sulla sessantina è tornata da Cuba con la legionella, dopo aver denunciato un’agenzia di viaggi. La vacanza, pensata come un momento di relax per festeggiare la pensione, si è conclusa con un ricovero ospedaliero una volta rientrati in Italia. La vicenda ha portato a un lungo procedimento giudiziario, partito con la denuncia contro l’agenzia e proseguito con accertamenti e cause legali.

Doveva essere una vacanza da sogno quella di coniugi 60enni che, per festeggiare la pensione, si erano regalati 15 giorni di pace, relax e divertimento a Cuba ma la vacanza nell'isola caraibica si era trasformata in un incubo e, come strascico, il ricovero in ospedale una volta tornati a casa e.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Pensionati vanno in vacanza a Cuba ma tutto va storto. “La sporcizia della camera, il ricovero per legionella” e la causa che però perdono: dovranno pagare 30 mila euroUna vacanza a Cuba che doveva essere spensierata e goduta si è trasformata in un ricovero in terapia intensiva e poi in una sconfitta in tribunale.

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