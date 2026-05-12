Legionella in vacanza coppia chiede 555mila euro all’agenzia di viaggi | il tribunale respinge il risarcimento

Una coppia ha richiesto un risarcimento di 555 mila euro all’agenzia di viaggi dopo aver contratto legionella durante una vacanza nei Caraibi. La richiesta è stata respinta dal tribunale, che ha confermato la decisione di non riconoscere il risarcimento. La vicenda ha avuto inizio con un soggiorno che avrebbe dovuto essere di relax, ma si è trasformata in un lungo contenzioso giudiziario.

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Rimini, 12 maggio 2026 – Quella che doveva essere una vacanza di relax ai Caraibi si è trasformata prima in un inferno sanitario e poi in una lunga battaglia legale conclusa con una pesante sconfitta in tribunale. Una coppia di pensionati riminesi, dopo il viaggio a Cuba organizzato alla fine del 2018, aveva chiesto oltre 550mila euro di risarcimento all’agenzia di viaggi sostenendo che le condizioni igieniche dell’alloggio avessero provocato una grave infezione da legionella. Ma il Tribunale di Rimini ha rigettato tutte le richieste, condannando i coniugi al pagamento di circa 30mila euro di spese legali. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacanovita-estate-2026-divieto-fumo-953a074b La sentenza ricostruisce la vicenda.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Legionella in vacanza, coppia chiede 555mila euro all’agenzia di viaggi: il tribunale respinge il risarcimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coppia torna dalla vacanza a Cuba con la legionella, dalla denuncia all'agenzia di viaggi al calvario giudiziarioDoveva essere una vacanza da sogno quella di coniugi 60enni che, per festeggiare la pensione, si erano regalati 15 giorni di pace, relax e... Investita da Laura Chiatti, chiede 200 mila euro di risarcimento: il tribunale respinge tutto e la condanna alle speseNessun risarcimento e responsabilità esclusa per Laura Chiatti: si chiude così, come racconta Il Messaggero, la causa civile sull’incidente avvenuto... Argomenti più discussi: Legionella in vacanza, coppia chiede 555mila euro all’agenzia di viaggi: il tribunale respinge il risarcimento; La vacanza da incubo di una coppia di pensionati: Il viaggio a Cuba, l'hotel sporco e la legionella in terapia intensiva. Ma saranno loro a pagare 30mila euro; Pensionati vanno in vacanza a Cuba ma tutto va storto. La sporcizia della camera, il ricovero per legionella e la causa che però perdono: dovranno pagare 30 mila euro; Coppia torna dalla vacanza a Cuba con la legionella, dalla denuncia all'agenzia di viaggi al calvario giudiziario. Sta accadendo l'impensabile (cioè, impensabile se non sei @sherlock_soia). I viaggi dei vecchi pensionati benestanti stanno diventando più stupidi e pericolosi di quelli di Cumcy un calice di buon vino e foto Instagram. x.com Legionella in vacanza, coppia chiede 555mila euro all’agenzia di viaggi: il tribunale respinge il risarcimentoRimini, 12 maggio 2026 – Quella che doveva essere una vacanza di relax ai Caraibi si è trasformata prima in un inferno sanitario e poi in una lunga battaglia legale conclusa con una pesante sconfitta ... ilrestodelcarlino.it