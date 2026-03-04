Sabatini va controcorrente | Perché quando c’è Lukaku e tutto lo stadio lo fischia va bene e quando invece c’è Bastoni non va bene?

Sabatini ha commentato i fischi rivolti a Bastoni durante la partita tra Como e Inter, affermando che quando ci sono Lukaku e tutto lo stadio che lo fischia, questa reazione è accettata, mentre lo stesso non accade per Bastoni. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Radio Sportiva. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in merito.

