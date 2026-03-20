Firenze chiavi della città al sindaco di Kiev

Oggi a Firenze il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, è stato consegnato ufficialmente le Chiavi della città. L’evento si è svolto nel centro della città, con la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La cerimonia ha segnato un momento simbolico tra le due amministrazioni, senza ulteriori dettagli su altre iniziative o incontri successivi.

A Firenze oggi il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha ricevuto le Chiavi della città capoluogo della Toscana. Sono la riproduzione di quelle che un tempo aprivano le antiche porte. Le ha consegnate oggi la sindaca Sara Funaro con una cerimonia nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio. Firenze, le parole della sindaca Funaro. “Un gesto semplice, ma profondamente carico di significato, che parla di amicizia, di memoria, di responsabilità condivisa. In questo modo vogliamo rafforzare un legame storico tra città amiche, sostenere la solidarietà tra i popoli.”. Così ha esordito la sindaca Funaro. “Il rapporto tra Firenze e Kiev ha radici profonde, autentiche – ha continuato la sindaca Funaro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Firenze, chiavi della città al sindaco di Kiev Articoli correlati Firenze, Sara Funaro: “Darò le chiavi della città al sindaco di Kiev”FIRENZE – Durante la convention ‘La Manifattura delle idee’, a Firenze, la sindaca Sara Funaro, rivolgendosi al sindaco di Kiev, Vitalij Klycko, in... Al sindaco di Kyiv le chiavi della città di Firenze nell’anno dei 60 anni del gemellaggioFIRENZE – Il sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko riceverà le chiavi della città di Firenze. A sindaco Kiev le Chiavi della città di Firenze, Funaro: Legame storico Una selezione di notizie su Firenze chiavi della città al sindaco... Temi più discussi: Al sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko le chiavi della città di Firenze: cerimonia di consegna il 20 marzo; Dalla nostra città un inaspettato schiaffo a Zelensky: chiavi della città al sindaco di Kiev. Franchi jr.: Artemio Frankenstein mi fa male. Si figuri a noi! La Firenze sui giornali di venerdì 13 marzo; Firenze ricorda l'eccidio di Campo di Marte; FOTO - Consegna Chiavi della Città al sindaco di Kiev. Firenze, la sindaca Funaro consegna le Chiavi della Città al sindaco di Kyiv Vitaliy KlitschkoLe Chiavi della città di Firenze al sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko, ovvero la riproduzione di quelle che un tempo aprivano le antiche porte. Le ha consegnate oggi la sindaca Sara Funaro con una ... 055firenze.it Firenze consegna le Chiavi della città al sindaco di Kiev: un legame che si rinnovaFirenze consegna le Chiavi a Klitschko, che chiede unità internazionale e sostegno all’Ucraina per fermare il conflitto ... intoscana.it In #FiPiLi, in direzione mare: uscita di Scandicci chiusa per veicolo fermo o in avaria provenendo da Firenze #viabiliTOS #viabiliFI x.com Se volete fare colpo sulla vostra bella (o sul vostro bello) segnatevi questo indirizzo: Ponte Vecchio 34, Gioielleria Dante Cardini. Qui, sulla terrazza al quarto piano da cui si gode una vista mozzafiato su Firenze e sull’Arno, chi ha il portafoglio abbastanza gonf - facebook.com facebook