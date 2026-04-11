Goliardia in Municipio | il sindaco consegna simbolicamente le chiavi della città
Venerdì 10 aprile, il sindaco ha incontrato i rappresentanti della goliardia parmense nel Municipio in occasione della festa delle matricole. Durante l’evento, il primo cittadino ha consegnato simbolicamente le chiavi della città, partecipando alle celebrazioni organizzate dagli studenti universitari. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e collaborazione tra le parti coinvolte.
Il sindaco, Michele Guerra ha ricevuto, nella mattinata di venerdì 10 aprile, in Municipio i rappresentati della goliardia parmense in occasione della festa delle matricole. Come da tradizione, il Sindaco ha consegnato simbolicamente le chiavi della Città di Parma agli esponenti della goliardia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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