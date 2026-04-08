La donna più ricca del mondo | la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusiva
Una nuova pellicola, basata sull'affaire Bettencourt, sarà nelle sale a partire dal 16 aprile distribuita da Europictures. In una clip esclusiva, si vede l'attrice protagonista interpretare una donna molto ricca impegnata in una giornata intensa e frenetica. La scena mostra i vari momenti di questa giornata, senza ulteriori dettagli sulla trama o sui personaggi coinvolti.
Al cinema dal 16 aprile con Europictures, la pellicola ispirata all'affaire Bettencourt si svela in una clip esclusiva che mostra la giornata folle della ricca Isabelle Huppert. Essere ricchi non garantisce la felicità, ma sicuramente riempie la vita di impegni, almeno nel film di Thierry Klifa La donna più ricca del mondo, in uscita il 16 aprile con Europictures. La pellicola interpretata dalla diva d'Oltralpe Isabelle Huppert è liberamente ispirata all'affaire Bettencourt, uno dei più grandi scandali giudiziari e politici della storia recente francese. Nella clip esclusiva offerta da Movieplayer.it vediamo Huppert nei panni... 🔗 Leggi su Movieplayer.it
“La donna più ricca del mondo”: il film con Isabelle Huppert al cinemaPresentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert.
Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese 2026 – Isabelle Huppert apre il 7 aprile con “La donna più ricca del mondo”Ad aprire la sedicesima edizione, che si terrà dal 7 all’11 aprile al Cinema Nuovo Sacher, sarà La donna più ricca del mondo | La Femme la plus riche...
Temi più discussi: La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusiva; ‘La donna più ricca del mondo’: la coppia Huppert e Laurent Lafitte; Isabelle Huppert nello scandalo de La donna più ricca del mondo; RENDEZ-VOUS – Festival del Nuovo Cinema Francese (Roma 7 - 15 aprile 2026): La femme la plus riche du monde (La donna più ricca del mondo) di Thierry Klifa (Film d'apertura) - Close-up.
La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusivaAl cinema dal 16 aprile con Europictures, la pellicola ispirata all'affaire Bettencourt si svela in una clip esclusiva che mostra la giornata folle della ricca Isabelle Huppert. movieplayer.it
Isabelle Huppert nello scandalo de La donna più ricca del mondoRoma, 7 apr. (askanews) – E’ il film di apertura, a Roma, del festival di cinema francese Rendez-Vous La donna più ricca del mondo, di cui qui vediamo una clip in esclusiva. Nel film che arriverà ne ... askanews.it
Si comincia domani con ’La donna più ricca del mondo’ di Thierry Klifa con Isabelle Huppert e Marina Fois. La rassegna ’Rendez Vous’, promossa dall’Ambasciata di Francia, punta sul dinamismo di storie e registi. - facebook.com facebook
XVI° edizione del Festival #Rendezvous. Lieta di aver aperto a Roma questo evento, noto e atteso, che celebra il nuovo cinema francese in tutta , alla presenza di Thierry Klifa, Isabelle Huppert, e Marina Fois. Buone visioni a tutti! x.com