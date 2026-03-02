Un allarme sui cellulari ha fatto scattare la reazione di una coppia, che ha riferito di aver preso i figli e sceso in cantina. Secondo le testimonianze pubblicate sui social, ci sono stati pochi scoppi e molti aerei militari sono stati avvistati nel cielo. Le comunicazioni provengono dagli account Instagram di Enza De Cristofaro e Danilo D’Ambrosio.

“Questa pochi scoppi grazie al cielo e tanti tanti aerei militari”. Questo è l’ultimo aggiornamento che arriva dagli account Instagram di Enza De Cristofaro e Danilo D’Ambrosio. L’ex calciatore e la sua famiglia, come tanti altri italiani, sono rimasti bloccati a Dubai dopo l’attacco militare di Israele e Stati Uniti contro l’Iran, a cui Teheran ha risposto colpendo tra gli altri anche gli Emirati Arabi Uniti e la sua nota località turistica. “Ci troviamo in vacanza, eravamo all’Atlantis fino a qualche ora fa”, ha raccontato D’Ambrosio, ex Inter e Nazionale che ha chiuso la sua carriera l’anno scorso a Monza. L’ex terzino ha parlato in collegamento con Sky Sport sabato sera, spiegando di essere fuggito a casa di un amico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È scattato l’allarme sui cellulari, siamo corsi a prendere i bambini e siamo scesi giù in cantina”: la testimonianza di D’Ambrosio

Leggi anche: Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai: "Siamo terrorizzati, sentivamo i boati. I nostri bambini urlavano"

Protezione civile, appello di Pazzi: "Da 70 volontari siamo scesi a 56"Il gruppo comunale di protezione civile di Porto San Giorgio ha tenuto la rituale assemblea di fine anno, alla quale sono intervenuti il sindaco...

Tutto quello che riguarda Ambrosio.

Temi più discussi: Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai: Siamo terrorizzati, sentivamo i boati. I nostri bambini urlavano; D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: Missili e boati, vogliamo tornare a casa; Paura per D'Ambrosio e famiglia: Abbattuti 3 missili sulle nostre teste: terrorizzati ma stiamo bene; D'Ambrosio bloccato a Dubai in un sottoscala: Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa.

Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai: Siamo terrorizzati, sentivamo i boati. I nostri bambini urlavanoStiamo tutti bene, terrorizzati ma stiamo bene. Lo scrive Danilo D'Ambrosio, l'ex calciatore di Inter e Monza che, come tanti altri italiani, è bloccato a Dubai. Il 37enne si trova nel paese degli ... milanotoday.it

D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: Missili e boati, vogliamo tornare a casaE' stata una notte da incubo. Di allarmi. Di rumori e di boati. Di terrore nei nostri occhi. I bambini dormivano ma noi no perchè non sapevamo cosa potesse accadere ha aggiunto sua moglie Enza De Cr ... tuttosport.com

Convento Santuario Padre Pio. . Santa Messa 2 marzo 2026 mons. Domenico D'Ambrosio - facebook.com facebook

Ex calciatore D'Ambrosio a Dubai, 'terrorizzati ma stiamo bene'. "Abbattuti tre missili sulle nostre teste, le persone piangevano' #ANSA x.com