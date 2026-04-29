Sicurezza | Siap incontra il presidente del Municipio Media Valbisagno Passadore Serve lo Stato negli osservatori comunali
Il sindacato di polizia Siap ha incontrato oggi il presidente del Municipio Media Valbisagno, accompagnato dal consigliere con delega alla sicurezza. L'incontro fa parte di un confronto istituzionale avviato con vari municipi del Comune di Genova, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla sicurezza locale. Durante l'incontro, si è sottolineata la necessità di coinvolgere lo Stato negli osservatori comunali dedicati alla sicurezza.
Prosegue il confronto istituzionale del Siap con i presidenti dei municipi del Comune di Genova. Oggi il sindacato di polizia ha incontrato il presidente del Municipio Media Valbisagno, Lorenzo Passadore, insieme al consigliere municipale con delega alla sicurezza Roberto Zattini.La delegazione.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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