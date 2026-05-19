Il Rubicone vede l’impresa Bardolino ko 3-0 in gara1

Nella prima sfida della finale per la promozione in Serie A3, la Sab Group Rubicone ha ottenuto una vittoria netta contro il Volley Veneto Bardolino. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, con set vinti dai padroni di casa ai punteggi di 25-22, 26-24 e 25-12. La gara si è giocata presso il campo di San Mauro Pascoli, con la squadra locale che ha conquistato il primo punto della serie.

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