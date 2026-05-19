Il Rubicone vede l’impresa Bardolino ko 3-0 in gara1
Nella prima sfida della finale per la promozione in Serie A3, la Sab Group Rubicone ha ottenuto una vittoria netta contro il Volley Veneto Bardolino. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, con set vinti dai padroni di casa ai punteggi di 25-22, 26-24 e 25-12. La gara si è giocata presso il campo di San Mauro Pascoli, con la squadra locale che ha conquistato il primo punto della serie.
La Sab Group Rubicone fa suo il primo round della finale per la promozione in Serie A3, superando con un netto 3-0 (25-22; 26-24; 25-12) maturato tra le mura amiche del campo di San Mauro Pascoli, il Volley Veneto Bardolino. In una cornice di pubblico straripante ed entusiasta, i ragazzi di coach Mascetti hanno sfoderato una prestazione magistrale per determinazione e lucidità, mantenendo quasi sempre il controllo del match. La straordinaria solidità in seconda linea ha permesso al palleggiatore Gherardi di gestire al meglio i terminali offensivi, con Mazzotti, Pascucci e Rossatti in serata di grazia. La partita. Mascetti parte con la linea palleggiatore-opposto composta da Gherardi e Mazzotti, al centro Nori e Malual, in posto 4 Pascucci e Rossatti, libero Ferraro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Volley, Sab Group Rubicone all'assalto della A3: sabato la sfida playoff contro BardolinoArchiviata la storica cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato di Serie B (girone D), per la Sab Group Rubicone è già tempo di voltare...
Leggi anche: Basket playoff, una "pazza" Dole fa l'impresa: sotto di 16 punti, recupera e vince gara1 contro Pesaro
Meno male Bitcoin c’è eee! Cantata alla Silvio. Non può funzionare al 100% perché tante cose si vorranno fare con privacy per forza di cose, ed e questo lo scopo di una moneta. Se forzeranno all’estremo semplicemente tutti varcheranno il rubicone verso Bitc x.com
Il Rubicone vede l’impresa. Bardolino ko 3-0 in gara1Per conquistare la A3 la squadra di Mascetti dovrà vincere almeno due set nel match di ritorno. msn.com
Non so se GK attraverserà mai il Rubicone, ma sono pronto se lo faranno. reddit
Dopo il percorso avviato la scorsa estate, torna anche quest’anno il Rubicone Summer Volley, la proposta pensata per accompagnare bambini/e, ragazzi e ragazze in un’esperienza che unisce pallavolo, crescita tecnica, divertimento e spirito di gruppo. Per ch facebook
Il Rubicone chiude in bellezza con San Marino. Sabato parte l’assalto alla A3 contro BardolinoLa Sab Group Rubicone in Volley chiude la regular season con un’altra vittoria, superando San Marino al tiebreak nell’ultimo ... ilrestodelcarlino.it