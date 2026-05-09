Basket playoff una pazza Dole fa l' impresa | sotto di 16 punti recupera e vince gara1 contro Pesaro

Nel primo match dei playoff di basket, la squadra di casa ha compiuto una rimonta impressionante contro Pesaro. Dopo essere stata sotto di 16 punti, i giocatori sono riusciti a recuperare e a conquistare la vittoria con il punteggio di 99-89. La vittoria permette loro di prendere subito il comando nella serie al meglio delle cinque partite, portando a casa gara uno.

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