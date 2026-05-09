Basket playoff una pazza Dole fa l' impresa | sotto di 16 punti recupera e vince gara1 contro Pesaro
Nel primo match dei playoff di basket, la squadra di casa ha compiuto una rimonta impressionante contro Pesaro. Dopo essere stata sotto di 16 punti, i giocatori sono riusciti a recuperare e a conquistare la vittoria con il punteggio di 99-89. La vittoria permette loro di prendere subito il comando nella serie al meglio delle cinque partite, portando a casa gara uno.
Colpaccio Dole. Sontuoso e da far sognare. Gli uomini di coach Dell’Agnello fanno loro gara1 della serie playoff contro la Vuelle Pesaro (89-99) e ribaltano subito il fattore campo nei quarti al meglio delle cinque gare. Tra 48 ore si torna in campo per gara2 questa volta alla Vitrifrigo Arena.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Basket, missione compiuta per la Dole Rimini: sbriga la pratica Livorno e vola ai playoff contro Pesaro
Leggi anche: Basket, iniziano i playoff con la Dole all'assalto di Pesaro: il derby dell'Adriatico parte dal "neutro" di Jesi