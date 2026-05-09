Basket playoff una pazza Dole fa l' impresa | sotto di 16 punti recupera e vince gara1 contro Pesaro

Da riminitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo match dei playoff di basket, la squadra di casa ha compiuto una rimonta impressionante contro Pesaro. Dopo essere stata sotto di 16 punti, i giocatori sono riusciti a recuperare e a conquistare la vittoria con il punteggio di 99-89. La vittoria permette loro di prendere subito il comando nella serie al meglio delle cinque partite, portando a casa gara uno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Colpaccio Dole. Sontuoso e da far sognare. Gli uomini di coach Dell’Agnello fanno loro gara1 della serie playoff contro la Vuelle Pesaro (89-99) e ribaltano subito il fattore campo nei quarti al meglio delle cinque gare. Tra 48 ore si torna in campo per gara2 questa volta alla Vitrifrigo Arena.🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o Cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Basket, missione compiuta per la Dole Rimini: sbriga la pratica Livorno e vola ai playoff contro Pesaro

Leggi anche: Basket, iniziano i playoff con la Dole all'assalto di Pesaro: il derby dell'Adriatico parte dal "neutro" di Jesi

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.