Il Partito Democratico esprime sconcerto per la campagna lanciata dall’associazione Pro Vita & Famiglia, che utilizza toni considerati inaccettabili nei confronti dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+. La posizione del partito si basa sui contenuti del messaggio diffuso, giudicati offensivi e contrari ai principi di inclusione e rispetto. La polemica riguarda principalmente le affermazioni fatte attraverso questa iniziativa pubblica.

“E’ intollerabile il contenuto del messaggio che l’associazione Pro Vita & Famiglia sta facendo circolare in queste ore tramite un cartellone pubblicitario mobile che riporta il seguente testo: ‘Ministro Tajani non ceda alle pressioni delle lobby trans, femministe e Lgbt alla Commissione Onu sulla donna’. Si tratta di un’iniziativa che diffonde un messaggio grave e divisivo, attaccando apertamente i diritti delle persone Lgbtq+ e delegittimando il lavoro delle organizzazioni della società civile che partecipano al dibattito internazionale sui diritti umani. Questo è quanto dichiarato in una nota dal gruppo consiliare del Partito Democratico in Campidoglio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Pd, sconcertati per campagna Pro vita, toni inaccettabili contro diritti donne e Lgbtq+

