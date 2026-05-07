Salento Pride 2026 | a Villa Castelli il secondo Open Day per costruire il futuro dei diritti

A Villa Castelli si svolge il secondo Open Day del Salento Pride 2026, un evento che segue il primo incontro tenutosi a Parabita il 26 aprile. L’iniziativa fa parte di un percorso itinerante e partecipativo volto a discutere e promuovere i diritti legati alla comunità LGBTQ+. L’appuntamento si inserisce in un calendario di incontri che coinvolgono diverse località della regione.

VILLA CASTELLI – Dopo il primo appuntamento a Parabita del 26 aprile scorso, prosegue il cammino itinerante e partecipativo del Salento Pride 2026. Domenica 10 maggio, alle ore 18, il Laboratorio Collettivo di via Puccini 1, a Villa Castelli, ospiterà un cruciale Open Day: un’assemblea pubblica.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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