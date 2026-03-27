Lunedì 30 marzo si tiene l'evento conclusivo della dodicesima edizione di Incontrocampo, rassegna dedicata al cinema d'autore, presso il cinema CiakCity di Rocca San Giovanni. Durante la serata, il regista Enzo Francesco Testa presenta il suo cortometraggio intitolato

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Lunedì 30 marzo, si conclude al CiakCity di Rocca San Giovanni la dodicesima edizione di Incontrocampo, rassegna dedicata al cinema d'autore. Nell'occasione, alle 18:30 e alle 21 sarà proiettato in anteprima il cortometraggio Sciò Rum, diretto da Enzo Francesco Testa, che sarà presente in sala per introdurre il suo lavoro. Interpretato da Luca Romagnoli, cantante del Management, e da Alfredo D'Ovidio, il corto nasce da un racconto del poeta Paolo Maria Cristalli, scomparso nel 2022 a 65 anni.Il regista, che fa parte... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Al cinema Ciakcity di Rocca San Giovanni il regista Enzo Francesco Testa presenta il suo corto "Sciò Rum"

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