Ho sempre un laccio emostatico con me a Modena è servito | così militare ha salvato la donna con le gambe tranciate

Un ufficiale dell’Esercito appartenente al Nono Reggimento "Col Moschin" sabato ha soccorso la donna con le gambe tranciate dall'auto a Modena: l'uomo aveva con sé un laccio emostatico, che ha permesso di fermare l'emorragia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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