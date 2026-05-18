Ho sempre un laccio emostatico con me a Modena è servito | così militare ha salvato la donna con le gambe tranciate

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ufficiale dell’Esercito appartenente al Nono Reggimento "Col Moschin" sabato ha soccorso la donna con le gambe tranciate dall'auto a Modena: l'uomo aveva con sé un laccio emostatico, che ha permesso di fermare l'emorragia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Luca Signorelli, l’eroe di Modena: “Dicevo alla donna con le gambe tranciate di non muoversi, era sveglia”

Leggi anche: Medico marchigiano nell'inferno di Modena: «Una donna non aveva più le gambe, con la cinta ho tamponato l'emorragia»

modena ho sempre un laccioHo sempre un laccio emostatico con me, a Modena è servito: così militare ha salvato la donna con le gambe tranciateUn ufficiale dell’Esercito appartenente al Nono Reggimento Col Moschin sabato ha soccorso la donna con le gambe tranciate dall'auto a Modena ... fanpage.it

Ho sempre con me un laccio emostatico. Così l’ufficiale fuori servizio ha salvato una donna con le gambe amputate a ModenaTra i primi soccorritori intervenuti sabato a Modena, dopo che l'auto guidata da Salim El Koudri era piombata sui passanti, c'era un ufficiale dell'Esercito del nono reggimento ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web