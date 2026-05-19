Il Presidente del Consiglio Regionale Aurigemma in visita al nuovo stabilimento di Acqua Fiuggi

Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio ha visitato questa mattina il nuovo stabilimento di Acqua Fiuggi, accompagnato dall’amministratore delegato dell’azienda. La visita si è svolta in prossimità dell’apertura ufficiale della struttura e ha coinvolto anche rappresentanti dell’amministrazione locale. Durante l’ispezione sono stati mostrati gli impianti e le aree di produzione, mentre sono state fornite informazioni sulle capacità produttive e sulle nuove tecnologie adottate. La visita si è conclusa con un breve confronto tra le parti presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha visitato nelle ore scorse il nuovo stabilimento di Acqua Fiuggi, accompagnato dall’AD di Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. Stefano Bolognese, dal Sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, da Carlo Goretti, Chief Operating Officer e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Saranno cani bagnino, gli esami di Natale alla scuola cani di salvataggio Sics Sullo stesso argomento Acqua in Calabria: nuovo consiglio, Naccari presidenteIl 20 marzo 2026 segna una svolta nella governance della Sorical, la società che gestisce le risorse idriche in Calabria. Capurso 'capitale' dello sport: il presidente del Coni in visita al nuovo Centro di PesisticaSopralluogo del presidente Buonfiglio e del presidente Fipe Miglietta al nuovo polo della pesistica. THREAD Senza troppi giri di parole: questa lettera del Presidente del Consiglio #Meloni è di una gravità inaudita! Legare la (già poco seria) richiesta di allargare il campo di applicazione della Clausola di salvaguardia all’energia e non solo alla #Difesa con x.com Canicattì senz'acqua, il presidente del Consiglio: Il sistema è collassato, venga rivalutata la permanenza dei vertici AicaSette consiglieri si sono dimessi per protesta. Il grido di dolore di una comunità che non accetta più passerelle e scaricabarile mentre il diritto al servizio idrico viene calpestato ... agrigentonotizie.it A Lanciano un consiglio straordinario sulla legge di riforma del sistema idrico integrato con il presidente della SasiLa riforma prevede la riorganizzazione e l’accorpamento degli attuali gestori abruzzesi, per passare a un massimo di uno o due operatori regionali a totale gestione pubblica ... chietitoday.it