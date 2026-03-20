Il 20 marzo 2026 si tiene il nuovo consiglio di amministrazione di Sorical, la società che gestisce le risorse idriche in Calabria, con Naccari eletto presidente. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambio nella gestione della società. La riunione ha portato alla designazione delle nuove cariche e alla definizione delle priorità operative.

Il 20 marzo 2026 segna una svolta nella governance della Sorical, la società che gestisce le risorse idriche in Calabria. L’assemblea dei soci ha definito un nuovo assetto del Consiglio di Amministrazione che abbandona la figura dell’amministratore unico a favore di un organo collegiale più complesso. In questo scenario emergono due figure chiave: Demetrio Naccari Carlizzi come presidente e Maurizio Nicolai come amministratore delegato. Questa riorganizzazione non è un semplice cambio di personale, ma rappresenta un tentativo di allineare la gestione dell’acqua alle esigenze reali dei Comuni e della Regione. La presenza di nomi legati alla politica regionale e locale suggerisce che l’obiettivo sia rafforzare il controllo istituzionale su un servizio essenziale per la vita quotidiana degli abitanti calabresi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua in Calabria: nuovo consiglio, Naccari presidente

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