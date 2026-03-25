Capurso ' capitale' dello sport | il presidente del Coni in visita al nuovo Centro di Pesistica

Il 24 marzo, il presidente del Coni ha visitato il cantiere del nuovo Centro tecnico federale territoriale della Fipe a Capurso. La visita ha previsto un sopralluogo operativo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. La struttura si trova in fase di realizzazione e si trova nel territorio comunale, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nello sport italiano.

Sopralluogo del presidente Buonfiglio e del presidente Fipe Miglietta al nuovo polo della pesistica. Ad ottobre la città ospiterà il prestigioso Trofeo CONI con 5.000 giovanissimi atleti Capurso punta a diventare un polo di riferimento per lo sport italiano. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 marzo, il presidente nazionale del Coni, Luciano Buonfiglio, ha fatto tappa in città per un sopralluogo operativo al cantiere del Centro tecnico federale territoriale della Fipe, la Federazione Italiana Pesistica. La notizia più significativa emersa dal tavolo istituzionale riguarda l'assegnazione alla Puglia del Trofeo Coni per il prossimo ottobre. Capurso sarà il cuore pulsante della manifestazione, considerata la massima espressione dello sport Under 14 in Italia. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Capurso 'capitale' dello sport: il presidente del Coni in visita al nuovo Centro di Pesistica Articoli correlati Alla “festa dello sport” aveva premiato degli ultras con Daspo: si è dimesso il presidente provinciale del Coni di ChietiMassimiliano Milozzi, delegato provinciale del Coni di Chieti finito nella bufera dopo la premiazione della tifoseria locale – rappresentata durante... Medicina dello sport, centri da potenziare: appello del ConiPremesso che tali visite, per giusta, nobile, moderna ed importante legge della Regione Campania, sono, da tempo, gratuite per gli atleti fino al 18°... Approfondimenti e contenuti su Capurso 'capitale' dello sport il... Argomenti discussi: Puglia, l’assessore Casili al sopralluogo del Centro tecnico federale di pesistica di Capurso con il presidente del CONI Buonfiglio. Capurso al centro dello sport italiano: Buonfiglio in visita al Centro Federale di PesisticaA ottobre il Trofeo CONI arriva per la prima volta in Puglia. La Puglia ospiterà per la prima volta a ottobre il Trofeo Nazionale under 14 CAPURSO (BA) - Capurso si prepara a vivere mesi intensi all’i ... giornaledipuglia.com Capurso, sopralluogo al Centro tecnico federale di pesistica con l’assessore Casili e il presidente CONI BuonfiglioBARI - Questa mattina l’assessore allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili, ha partecipato al sopralluogo del Centro tecnico federale di pesistica a Capurso (Bari), insieme al presidente nazio ... giornaledipuglia.com