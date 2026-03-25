Il Comune di Cesenatico ha annunciato che l’edizione 2026 delle ‘Tende al Mare’ sarà dedicata a Dario Fo, in occasione del centenario della sua nascita e dei dieci anni dalla sua morte. La manifestazione si svolgerà sulla spiaggia della città e includerà eventi e iniziative dedicate al premio Nobel e cittadino onorario di Cesenatico.

Il Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle 'Tende al Mare' a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci anni dalla sua scomparsa Il Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle ‘Tende al Mare’ a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci anni dalla sua scomparsa. Le tende sono diventate ormai un patrimonio di Cesenatico, un’occasione per cittadini e turisti di godere della bellezza dell’arte in riva al mare e nacquero nel 1998 proprio grazie a una felice intuizione di Fo. Si tratta di un omaggio doveroso in questa edizione che si svolgerà in collaborazione con gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e della Stamperia Pascucci, un’attività storica del territorio che compie 200 anni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - 'Tende al mare' dedicate al centenario di Dario Fo, Premio Nobel cittadino onorario di Cesenatico

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