Recentemente, un direttore artistico ha dichiarato che Beethoven potrebbe essere considerato il più rock di tutti i tempi, suscitando discussioni sulla percezione della musica. Nel frattempo, in Italia si osserva una particolare attenzione ai testi delle canzoni, considerati più rilevanti rispetto ad altri paesi. Il dirigente ha anche commentato che i giovani di oggi sembrano aver perso l’abitudine di possedere e ascoltare gli album in modo completo, preferendo forse altre modalità di fruizione musicale.

Dal cilindro magico della musica fuoriesce un profluvio di brani che ci catturano o ci hanno catturato. Canzoni leggere? Testi impegnati? In fondo poco importa. Ci hanno raggiunto, interessato, immalinconito o rasserenato. Tuttavia, esiste un teorema in base al quale spiegare il successo o l’insuccesso di una canzone? Domenico Paganelli, detto Mimmo, tarantino e milanese d’azione, è stato dirigente artistico della Rca (oggi Sony Bmg), della Peer Southern e della Emi. È un alchimista della musica pop ed è appena uscito il suo libro Music Masterclass (edizioni Dantone). La sua è sempre stata una politica della qualità e ha collaborato con mostri sacri del pop italiano, da Dalla a Battiato, da Vecchioni a Fossati, da Bennato a Guccini, da Branduardi a Vasco Rossi, da De Gregori a Rino Gaetano e molti altri. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il più rock di tutti i tempi? Beethoven. In Italia i testi contano più che all’estero»

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