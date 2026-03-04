Il completo più comodo di tutti i tempi si compra in una busta di platsica Proprio come la T-shirt più leggendaria

Fruit of the Loom Japan e Keiji Kaneko lanciano l’Athletic Formal Suit, un completo doppiopetto in cotone lavabile in lavatrice. Il prodotto si acquista in una busta di plastica, come la T-shirt più famosa. È considerato il completo più comodo mai prodotto. La sua realizzazione unisce praticità e semplicità, rendendolo adatto a chi cerca comodità senza rinunciare allo stile.

Il concetto è irresistibile: prendere il materiale più quotidiano possibile, il jersey di cotone usato per T-shirt e intimo, e trasformarlo in un completo doppiopetto dall’aria vintage. Non un esercizio ironico, ma un vero lavoro di sartoria. Il tessuto è un jersey da 12 once, quasi il doppio del peso di una t-shirt media: morbido, sì, ma con abbastanza struttura da sostenere una silhouette elegante. Il completo è composto da giacca doppiopetto e pantaloni a pieghe, e gioca sull'equilibrio, piuttosto simpatico, tra formale e rilassato. La giacca, probabilmente il pezzo più magnetico della capsule, ha chiusura a quattro bottoni, rever ampio e collo a lancia, dettagli che richiamano una certa sartoria d’archivio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

