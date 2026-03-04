Molte famiglie italiane che vivono all’estero trovano più facile avere figli rispetto a chi resta nel paese. Nei paesi dove risiedono, beneficiano di sistemi di welfare più estesi e di salari più elevati, che permettono loro di ricevere più aiuti statali e di condividere in modo più equo le responsabilità legate alla cura dei figli. Questi fattori rendono più accessibile la decisione di mettere al mondo un bambino.

Fare figli lontano dall’Italia, per molti expat, è più semplice che farli a casa. Più aiuti statali, un welfare più capillare, una divisione del carico della cura più equo. È il quadro che emerge da “ Crescere expat. Famiglie italiane in giro per il mondo ” di Eleonora Voltolina, pubblicato da Tau editrice con la Fondazione Migrantes. Negli ultimi vent’anni oltre 15mila minorenni sono partiti con le loro famiglie e almeno 25mila bambini italiani nascono ogni anno all’estero. Le ragioni sono strutturali: dagli sgravi fiscali ai bonus bebè, dagli assegni di sostegno economico ai contributi per le spese del nido. Fino a un congedo eguale o quasi: basti pensare che in Spagna è di 16 settimane non trasferibili e retribuite al 100% dello stipendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fare figli all’estero è più facile che in Italia: storie di famiglie expat tra welfare efficiente e salari più alti

Leggi anche: Significa inattività nella cosidetta età feconda. Significa salari più bassi dopo la nascita dei figli (e che non tornano più al livello di quelli maschili). Significa anche maggiore vulnerabilità all'impatto dell'intelligenza artificiale

