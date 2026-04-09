Il pinguino imperatore è ufficialmente a rischio estinzione a causa del clima | aggiornata la Lista Rossa IUCN

Il pinguino imperatore è stato inserito nella Lista Rossa dell'IUCN come specie a rischio di estinzione, a causa dei cambiamenti climatici che interessano l’Antartide. Le temperature in aumento stanno causando lo scioglimento del ghiaccio, con effetti diretti sulla riproduzione e sulla sopravvivenza dei pulcini. La diminuzione della popolazione è stata documentata attraverso studi recenti condotti nella regione.

Il pinguino imperatore è ora ufficialmente a rischio estinzione: il riscaldamento globale scioglie il ghiaccio antartico, causando la morte dei pulcini e il declino della popolazione. Anche otarie antartiche ed elefanti marini sono ora in pericolo nel nuovo aggiornamento della Lista Rossa IUCN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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